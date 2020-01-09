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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113999 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117684 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135471 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108032 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109481 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109224 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132018 просмотра

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В Кривом Роге подвыпившая автомобилистка насмерть сбила двух пешеходов и скрылась

В Кривом Роге подвыпившая автомобилистка насмерть сбила двух пешеходов и скрылась

Киев  •  УНН

 • 15660 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Кривом Роге женщина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости сбила насмерть двух женщин-пешеходов на пешеходном переходе, после чего покинула автомобиль и убежала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января около 19:45 на ул. Каткова г. Кривой Рог. Известно, что водитель автомобиля Audi на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, было обнаружено брошенным в 150м от места происшествия", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что полиция задержала водителя автомобиля.

"По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас водитель задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в отделе коммуникации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина сбил женщину, убегая от полиции.

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