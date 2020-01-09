В Кривом Роге подвыпившая автомобилистка насмерть сбила двух пешеходов и скрылась
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Кривом Роге женщина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости сбила насмерть двух женщин-пешеходов на пешеходном переходе, после чего покинула автомобиль и убежала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января около 19:45 на ул. Каткова г. Кривой Рог. Известно, что водитель автомобиля Audi на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, было обнаружено брошенным в 150м от места происшествия", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что полиция задержала водителя автомобиля.
"По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас водитель задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в отделе коммуникации.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области мужчина сбил женщину, убегая от полиции.