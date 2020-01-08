На Київщині чоловік збив жінку, тікаючи від поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Київщині поліція намагалась зупинити автомобіль іноземної реєстрації, однак водій пришвидшив рух, збив пішохода і почав тікати. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
“Учора вранці у м. Біла Церква патрульні зупиняли автомобіль іноземної реєстрації за порушення правил дорожнього руху, однак водій дану вимогу проігнорував та почав тікати. Поліцейські стали переслідувати порушника. Пришвидшуючись, 24-річний чоловік не впорався з керуванням автівки і допустив наїзд на пішохода, однак, продовжив тікати. Силами патрульної поліції „Тор“ порушника зупинили та затримали”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що у затриманого не виявилось при собі документів на право керування транспортнім засобом.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Окрім того, були складені два адміністративних протоколи за ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) та за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
“Постраждалу 46-річну місцеву жительку госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою, переломом ребер та забоями”, — повідомили у відділі комунікації.
Подальшу долю зловмисника вирішить суд.
Нагадаємо, на Волині затримали нетверезого водія, який тікав від поліцейських і спричинив ДТП.