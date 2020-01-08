В Киевской области мужчина сбил женщину, убегая от полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Киевской области полиция пыталась остановить автомобиль иностранной регистрации, однако водитель ускорил движение, сбил пешехода и попытался скрыться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
"Вчера утром в г. Белая Церковь. Патрульные останавливали автомобиль иностранной регистрации за нарушение правил дорожного движения, однако водитель данное требование проигнорировал и начал убегать. Полицейские стали преследовать нарушителя. Набирая скорость, 24-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на пешехода, однако, продолжил бежать. Силами патрульной полиции "Тор" нарушителя остановили и задержали", - говорится в сообщении.
Указано, что у задержанного не оказалось при себе документов на право управления транспортным средством.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, были составлены два административных протокола по ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) и по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.
"Пострадавшую 46-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и ушибами", - сообщили в отделе коммуникации.
Дальнейшую судьбу злоумышленника решит суд.
Напомним, на Волыни задержали нетрезвого водителя, который бежал от полицейских и стал причиной ДТП.