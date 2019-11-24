На Волині затримали нетверезого водія, який тікав і спричинив ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Волині поліцейські затримали нетверезого водія, який намагався втекти від правоохоронців та спричинив ДТП. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, Співробітники групи реагування патрульної поліції на вулиці в райцентрі Камінь-Каширськ виявили автомобіль Mercedes Benz – 320, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху.
Його водій не виконав законні вимоги поліцейських про зупинку й почав утікати. Під час переслідування правопорушник скоїв дорожнього-транспортну пригоду, в якій було пошкоджено поліцейський автомобіль. Зловмисника правоохоронці зупинили та затримали в селі Клітицьк цього ж району. За кермом виявився раніше судимий 32-річний житель райцентру. Автомобіль зловмисника помістили на арешт майданчик.
На правопорушника поліцейські склали шість адміністративних матеріалів, у тому числі й за керування транспортом у стані сп’яніння. До слова, за неодноразове керування транспортним засобом у стані сп’янніння волинянин уже був позбавлений права керування. Перевірка триває.
Нагадаємо, у Рівненській області через зіткнення двох автомобілів один з водіїв потрапив до реанімації із закритою черепно-мозковою травмою.