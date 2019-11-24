На Рівненщині внаслідок ДТП один з водіїв потрапив до реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Рівненській області через зіткнення двох автомобілів один з водіїв потрапив до реанімації із закритою черепно-мозковою травмою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.
Так, ДТП сталася сьогодні, 24 листопада, близько першої години ночі.
"Поліцейські встановили, що 31-річний дубровиччанин – водій автомобіля BMW, під час проїзду перехрестя вулиць Поштова-Шевченка не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автомобілем Peugeot, яким керував 25-річний житель села Рудня Дубровицького району. Унаслідок ДТП останній із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та гематомою доставлений до Дубровицької районної лікарні, госпіталізований у реанімацію", - йдеться в повідомленні.
Також у водіїв відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння. Водій BMW, а також двоє пасажирів, які були в автомобілях — не постраждали.
"Транспортні засоби із механічними пошкодженнями доставлені на територію відділення поліції", - зазначається в повідомленні.
Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у ДТП на Донеччині загинула одна людина, ще четверо постраждали.