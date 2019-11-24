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В Ровенской области в результате ДТП один из водителей попал в реанимацию

В Ровенской области в результате ДТП один из водителей попал в реанимацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Ровенской области из-за столкновения двух автомобилей один из водителей попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Так, ДТП произошло сегодня, 24 ноября, около часа ночи.

"Полицейские установили, что 31-летний дубровичанин - водитель автомобиля BMW, во время проезда перекрестка улиц Почтовая-Шевченко не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Peugeot, которым управлял 25-летний житель села Рудня Дубровицкого района. В результате ДТП последний с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомой доставлен в Дубровицкую районную больницу госпитализирован, в реанимацию", - говорится в сообщении.

Также у водителей отобраны образцы крови для определения состояния опьянения. Водитель BMW, а также двое пассажиров, которые были в автомобилях - не пострадали.

"Транспортные средства с механическими повреждениями доставлены на территорию отделения полиции", - отмечается в сообщении.

Следователи по факту нарушения правил безопасности дорожного движения внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ДТП в Донецкой области погиб один человек, еще четверо пострадали.

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