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Патрульные во Львове начали изучать язык жестов

Патрульные во Львове начали изучать язык жестов

Киев  •  УНН

 • 44643 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Инспекторы управления патрульной полиции во Львовской области, начали проходить учебный курс "Услышь меня", а именно - изучение жестового языка, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Все желающие офицеры патрульной полиции, два раза в неделю, посещают уроки, где их учат языку жестов. Жестовый язык — это вид специального письма, который позволяет обозначать целые слова, а также буквы алфавита определенными жестами. Жестовый язык для обмена информацией используют как люди с недостатками голосовых связок и слуха, так и люди без таких недостатков.

“Однозначно этот курс будет способствовать патрульным в их повседневной работе, ведь каждый день они встречают разных людей, которым необходима помощь, и наша задача их услышать, поэтому курс и называется „Услышь меня“, а теперь мы сможем и ответить”, — рассказывает координатор проекта Татьяна Капысы.

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“Кроме построения инклюзивного общества на государственном уровне, мы еще можем воплощать изменения лично. Стоит знать жестовый язык хотя бы на базовом уровне, особенно категориям граждан, работа которых непосредственно направлена на обслуживание общества”, — рассказывает участник курса, Марьян Шпитак.

Кроме патрульных, такой курс проходят также медики, и чиновники. По итогам проекта, участники сдадут экзамен, и уже с новыми знаниями смогут помогать людям в своей повседневной службе.

Украинские Национальные Новости

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