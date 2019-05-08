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Патрульні у Львові почали вивчати мову жестів

Патрульні у Львові почали вивчати мову жестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Інспектори управління патрульної поліції у Львівській області, розпочали проходити навчальний курс ʺПочуй менеʺ, а саме - вивчення жестової мови, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Усі бажаючі офіцери патрульної поліції, двічі на тиждень, відвідують уроки, де їх навчають жестової мови. Жестова мова — це вид спеціального письма, який дає змогу позначати цілі слова, а також літери алфавіту певними жестами. Жестову мову для обміну інформацією використовують як люди з вадами голосових зв'язок та слуху, так і люди без таких вад.

ʺОднозначно цей курс сприятиме патрульним у їх повсякденній роботі, адже щодня вони зустрічають різних людей, котрим необхідна допомога, і наше завдання їх почути, саме тому курс і називається ʺПочуй менеʺ, а тепер ми зможемо і відповістиʺ, - розповідає координатор проекту Тетяна Капись.

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ʺОкрім побудови інклюзивного суспільства на державному рівні, ми ще можемо втілювати зміни особисто. Варто знати жестову мову хоча б на базовому рівні, особливо категоріям громадян, робота яких безпосередньо спрямована на обслуговування громадиʺ, - розповідає учасник курсу, Мар’ян Шпитак.

Окрім патрульних, такий курс проходять також медики, та держслужбовці. За підсумками проекту, учасники складуть іспит, та вже з новими знаннями зможуть допомагати людям у своїй повсякденній службі.

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