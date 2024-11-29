Патрульная полиция рассказала, как правильно действовать при ДТП: пошаговая инструкция

Дорожно-транспортное происшествие может случиться неожиданно, и даже с опытными водителями, которые соблюдают правила ПДД. Тем не менее, в таких ситуациях важно не растеряться и действовать правильно, чтобы минимизировать последствия для всех участников.

Об основных действиях во время ДТП пишет УНН с ссылкой на патрульную полицию Киева.

Детали

В первую очередь стоит проверить, никто не травмировался в результате инцидента, и если таковые имеются, то сразу вызовите скорую помощь.

Если же, жертв нет, то необходимо включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Ни в коем случае нельзя переставлять машину в другое место. Транспортное средство должно оставаться на месте, где произошло ДТП. Это для того, чтобы полицейские, которые прибудут на место происшествия могли определить все обстоятельства, при которых произошла авария.

Обязательно нужно сообщить полиции о случившемся. Им необходимо предоставить следующую информацию:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;есть ли пострадавшие, если есть, то сколько и в каком они состоянии;

марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

Также, чтобы оформить ДТП можно воспользоваться европротоколом, но при таких условиях:

отсутствуют травмированные или погибшие; не нанесен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто согласие по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

сумма убытков после ДТП не превышает 80 000 грн.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции является обязательным.

Напомним

На Киевщине водитель Nissan погиб при попытке обгона, столкнувшись с инкассаторским Ford Transit. Авария вызвала цепную реакцию с участием еще трех грузовиков возле поселка Песковка.