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Патрульная полиция рассказала, как правильно действовать при ДТП: пошаговая инструкция

Патрульная полиция рассказала, как правильно действовать при ДТП: пошаговая инструкция

Киев  •  УНН

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Патрульная полиция Киева предоставила подробные рекомендации относительно действий водителей в случае ДТП. Разъяснены условия самостоятельного оформления европротокола и случаи, когда обязательно нужно вызвать полицию.

Дорожно-транспортное происшествие может случиться неожиданно, и даже с опытными водителями, которые соблюдают правила ПДД. Тем не менее, в таких ситуациях важно не растеряться и действовать правильно, чтобы минимизировать последствия для всех участников.

Об основных действиях во время ДТП пишет УНН с ссылкой на патрульную полицию Киева.

Детали

В первую очередь стоит проверить, никто не травмировался в результате инцидента, и если таковые имеются, то сразу вызовите скорую помощь.

Если же, жертв нет, то необходимо включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. 

Ни в коем случае нельзя переставлять машину в другое место. Транспортное средство должно оставаться на месте, где произошло ДТП. Это для того, чтобы полицейские, которые прибудут на место происшествия могли определить все обстоятельства, при которых произошла авария.

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Обязательно нужно сообщить полиции о случившемся. Им необходимо предоставить следующую информацию:

  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;есть ли пострадавшие, если есть, то сколько и в каком они состоянии;
  • марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

Также, чтобы оформить ДТП можно воспользоваться европротоколом, но при таких условиях:

  • отсутствуют травмированные или погибшие; не нанесен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто согласие по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
  • сумма убытков после ДТП не превышает 80 000 грн.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции является обязательным.

Напомним

На Киевщине водитель Nissan погиб при попытке обгона, столкнувшись с инкассаторским Ford Transit. Авария вызвала цепную реакцию с участием еще трех грузовиков возле поселка Песковка.

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
nissanNissan
kievКиев