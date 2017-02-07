Патрульная полиция появилась в 32 городах Украины - отчет

"В рамках реформы правоохранительной системы начата работа патрульной полиции в 32 городах Украины. Общая численность личного состава превышает 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 8 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков представит нового руководителя Нацполиции.

Как сообщал УНН, в 2017 году Канада предоставит 8,1 млн долларов в развитие украинской полиции.