Патрульная полиция появилась в 32 городах Украины - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В рамках реформы правоохранительной системы патрульная полиция появилась в 32 городах Украины. Об этом говорится в отчете Национального совета реформ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"В рамках реформы правоохранительной системы начата работа патрульной полиции в 32 городах Украины. Общая численность личного состава превышает 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 8 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков представит нового руководителя Нацполиции.
Как сообщал УНН, в 2017 году Канада предоставит 8,1 млн долларов в развитие украинской полиции.