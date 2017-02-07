Патрульна поліція з’явилася у 32 містах України – звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В рамках реформи правоохоронної системи патрульна поліція з’явилася у 32 містах України. Про це йдеться в звіті Національної ради реформ, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“В рамках реформи правоохоронної системи розпочато роботу патрульної поліції в 32 містах України. Загальна чисельність особового складу перебільшує 12 тис. осіб”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 8 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представить нового керівника Нацполіції.
Як повідомляв УНН, у 2017 році Канада надасть 8,1 мільйонів доларів на розбудову української поліції.