Патрульна поліція з’явилася у 32 містах України – звіт

“В рамках реформи правоохоронної системи розпочато роботу патрульної поліції в 32 містах України. Загальна чисельність особового складу перебільшує 12 тис. осіб”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представить нового керівника Нацполіції.

Як повідомляв УНН, у 2017 році Канада надасть 8,1 мільйонів доларів на розбудову української поліції.