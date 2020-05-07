Патруль ОБСЕ попал в зону обстрела у блокпоста "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Патруль СММ ОБСЕ оказался в зоне обстрела вблизи блокпоста группировки "ДНР" неподалеку от Донецка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет ОБСЕ.
Так, вблизи патруля миссии, который находился неподалеку блокпоста у Оленевки, произошли взрывы, по оценке, минометных мин.
"5 мая, находясь на блокпосту вооруженных формирований у н. п. Оленевка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), команда СММ в составе 4 наблюдателей, задачей которых было перевезти одного члена патруля в подконтрольные правительству районы, слышала 5 артиллерийских выстрелов (по оценке, из минометов) на неустановленной расстоянии неподалеку, а также наблюдатели слышали дальнейшие взрывы (почувствовали ударную волну от них) на расстоянии 300-400 м на западно-северо-запад от своей позиции", - говорится в отчете.
Как указано, патруль немедленно покинул этот район.
Напомним, состоялось онлайн-заседание Форума сотрудничества безопасности (ФСС ОБСЕ) под председательством Украины относительно влияния коронавируса на военно-политические аспекты в регионе ОБСЕ, во время которого обсудили влияние пандемии на деятельность СММ ОБСЕ и соблюдение режима прекращения огня в зонах конфликта.