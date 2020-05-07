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Патруль ОБСЄ потрапив у зону обстрілу біля блокпоста "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Патруль СММ ОБСЄ опинився в зоні обстрілу поблизу блокпоста угрупування "ДНР" неподалік від Донецька. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт ОБСЄ.

Патруль ОБСЄ потрапив у зону обстрілу біля блокпоста "ДНР"

Так, поблизу патруля місії, який перебував неподалік блокпоста біля Оленівки, сталися вибухи, за оцінкою, мінометних мін.

"5 травня, перебуваючи на блокпості збройних формувань у н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька), команда СММ у складі 4 спостерігачів, завданням яких було перевезти одного члена патруля до підконтрольних урядові районів, чула 5 артилерійських пострілів (за оцінкою, з мінометів) на невстановленій відстані неподалік, а також спостерігачі чули подальші вибухи (відчули ударну хвилю від них) на відстані 300–400 м на західно-північний захід від своєї позиції", - йдеться у звіті.

Як вказано, патруль негайно залишив цей район.

Нагадаємо, відбулося онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва (ФБС ОБСЄ) під головуванням України щодо впливу коронавірусу на військово-політичні аспекти у регіоні ОБСЄ, під час якого обговорили вплив пандемії на діяльність СММ ОБСЄ та дотримання режиму припинення вогню у зонах конфлікту. 

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