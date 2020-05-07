Патруль ОБСЄ потрапив у зону обстрілу біля блокпоста "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Патруль СММ ОБСЄ опинився в зоні обстрілу поблизу блокпоста угрупування "ДНР" неподалік від Донецька. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт ОБСЄ.
Так, поблизу патруля місії, який перебував неподалік блокпоста біля Оленівки, сталися вибухи, за оцінкою, мінометних мін.
"5 травня, перебуваючи на блокпості збройних формувань у н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька), команда СММ у складі 4 спостерігачів, завданням яких було перевезти одного члена патруля до підконтрольних урядові районів, чула 5 артилерійських пострілів (за оцінкою, з мінометів) на невстановленій відстані неподалік, а також спостерігачі чули подальші вибухи (відчули ударну хвилю від них) на відстані 300–400 м на західно-північний захід від своєї позиції", - йдеться у звіті.
Як вказано, патруль негайно залишив цей район.
Нагадаємо, відбулося онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва (ФБС ОБСЄ) під головуванням України щодо впливу коронавірусу на військово-політичні аспекти у регіоні ОБСЄ, під час якого обговорили вплив пандемії на діяльність СММ ОБСЄ та дотримання режиму припинення вогню у зонах конфлікту.