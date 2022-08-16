"Патриотизм у него закончился там, где начались деньги": нардеп о выезде Бориса Баума из Украины

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«А вот (выезд Баума за границу по латвийскому паспорту – ред.) уже вопрос к правоохранителям: как и почему он пересек границу именно по тому паспорту. Это нарушение ЗУ.

Здесь ни о каком патриотизме речи не идет: просто у Баума был бизнес и зарабатывание денег, а мы понимаем что на лицензиях букмекеров и на том, кого допустить к этому бизнесу можно было хорошо заработать. Все прекрасно понимают, что патриотизм у него закончился там, где начались деньги», – считает Бондарь.

Напомним

Как стало известно журналистам УНН из собственных источников, Борис Баум, имеющий украинское гражданство с 2020 года, выехал из страны по своему латвийскому паспорту и до сих пор не вернулся назад. Баума называют лоббистом игорного бизнеса в Украине. Вроде именно он лоббировал выдачу лицензии российской букмекерской компании 1xBet.

После выезда Баума из Украины, Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов. В делах фигурируют три компании "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютерные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УК (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий, направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.

Сам Баум внесен в базу “Миротворца” как человек, принимавший “сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (и занимался – ред.), легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, полученных преступным путем для финансирования российской военной агрессии и терроризма”.