"Патриотизм у него закончился там, где начались деньги": нардеп о выезде Бориса Баума из Украины

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 16480 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 51701 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 94792 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 129576 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 128004 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 280002 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135918 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122963 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 380333 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84400 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 10635 просмотра

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 3870 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 8846 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 13412 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 13047 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 280002 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 301870 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 380333 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 356573 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 402521 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 726 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80884 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114427 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134007 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172759 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Патриотизм у него закончился там, где начались деньги": нардеп о выезде Бориса Баума из Украины

Киев • УНН

 • 364946 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Выезд бывшего первого заместителя председателя экспертного совета КРАИЛ Бориса Баума, имеющего украинское гражданство за границу по латвийскому паспорту, - нарушение закона. Об этом журналистам УНН заявил народный депутат Михаил Бондарь. Он подчеркнул – Баум не был патриотом Украины, его интересовали только деньги.

"Патриотизм у него закончился там, где начались деньги": нардеп о выезде Бориса Баума из Украины

Цитата

«А вот (выезд Баума за границу по латвийскому паспорту – ред.) уже вопрос к правоохранителям: как и почему он пересек границу именно по тому паспорту. Это нарушение ЗУ.

Здесь ни о каком патриотизме речи не идет: просто у Баума был бизнес и зарабатывание денег, а мы понимаем что на лицензиях букмекеров и на том, кого допустить к этому бизнесу можно было хорошо заработать. Все прекрасно понимают, что патриотизм у него закончился там, где начались деньги», – считает Бондарь.

Напомним

Как стало известно журналистам УНН из собственных источников, Борис Баум, имеющий украинское гражданство с 2020 года, выехал из страны по своему латвийскому паспорту и до сих пор не вернулся назад. Баума называют лоббистом игорного бизнеса в Украине. Вроде именно он лоббировал выдачу лицензии российской букмекерской компании 1xBet.

После выезда Баума из Украины, Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов. В делах фигурируют три компании "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютерные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УК (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий, направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.

Сам Баум внесен в базу “Миротворца” как человек, принимавший “сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (и занимался – ред.), легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, полученных преступным путем для финансирования российской военной агрессии и терроризма”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81