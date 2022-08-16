"Патріотизм у нього закінчився там, де почалися гроші": нардеп про виїзд Бориса Баума з України

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61947 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69984 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81814 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87185 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97698 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150862 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70942 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151240 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109827 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69450 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20742 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22340 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23615 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12642 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13549 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61947 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150863 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174884 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151240 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96418 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99023 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43601 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46987 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61587 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

"Патріотизм у нього закінчився там, де почалися гроші": нардеп про виїзд Бориса Баума з України

Київ • УНН

 • 364946 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Виїзд колишнього першого заступника голови експертної ради КРАІЛ Бориса Баума, який має українське громадянство за кордон за латвійським паспортом, - порушення закону. Про це журналістам УНН заявив народний депутат Михайло Бондар. Він наголосив - Баум не був патріотом України, його цікавили лише гроші.

"Патріотизм у нього закінчився там, де почалися гроші": нардеп про виїзд Бориса Баума з України

Цитата

«А оце (виїзд Баума за кордон за латвійським паспортом - ред.) вже питання до правоохоронців: як і чому він перетнув кордон саме за тим паспортом. Це порушення ЗУ.

Тут ні про який патріотизм мови не йде: просто у Баума був бізнес і заробляння грошей, а ми розуміємо що на ліцензіях букмекерів і на тому, кого допустити до цього бізнесу можна було гарно заробити. Всі чудово розуміють, що патріотизм у нього закінчився там, де почалися гроші», - вважає Бондар.

Нагадаємо

Як стало відомо журналістам УНН з власних джерел, Борис Баум, який має українське громадянство з 2020 року, виїхав з країни за своїм латвійським паспортом та досі не повернувся назад. Баума називають лобістом грального бізнесу в Україні. Буцімто саме він лобіював видачу ліцензії російській букмекерській компанії 1xBet.

Після виїзду Баума з України, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів. У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто мова йде про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.

Сам Баум внесений до бази “Миротворця” як людина, яка брала “свідому участь у процесах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (та займалася - ред.), легалізацією (відмиванням) коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом на фінансування російської військової агресії і тероризму”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29