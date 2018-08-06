Патриарх Кирилл встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Московский патриарх Кирилл 31 августа посетит Стамбул и встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщил Офис генерального секретаря Священного Синода Константинопольского патриархата, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, встреча состоится по инициативе патриарха Кирилла и будет касаться вопросов, в которых "оба имеют общие интересы".
Ранее стало известно, что решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет уже в конце лета или в сентябре. Об этом в интервью одному из телеканалов заявил Патриарх Филарет.
Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что после получения Украиной Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви Лавра будет передана украинской церкви.
В Константинопольской патриархии с 1 по 3 сентября состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил Патриарх Варфоломей.