Патриарх Кирилл встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем

Как отмечается в сообщении, встреча состоится по инициативе патриарха Кирилла и будет касаться вопросов, в которых "оба имеют общие интересы".



Ранее стало известно, что решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет уже в конце лета или в сентябре. Об этом в интервью одному из телеканалов заявил Патриарх Филарет.

Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что после получения Украиной Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви Лавра будет передана украинской церкви.

В Константинопольской патриархии с 1 по 3 сентября состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил Патриарх Варфоломей.