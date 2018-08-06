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Патріарх Кирило зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Московський патріарх Кирило 31 серпня відвідає Стамбул і матиме зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це повідомив Офіс генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського патріархату, передає УНН.

Як зазначено в повідомленні, зустріч відбудеться з ініціативи патріарха Кирила і буде стосуватися питань, у яких "обидва мають спільні інтереси".

Раніше стало відомо, що рішення про створення в Україні єдиної помісної церкви Священний Синод ухвалить уже наприкінці літа або ж у вересні. Про це в інтерв'ю одному із телеканалів заявив Патріарх Філарет.

Нагадаємо, раніше патріарх Філарет заявив, що після отримання Україною Томосу на створення єдиної помісної автокефальної церкви Лавра буде передана українській церкві.

В Константинопольській патріархії з 1 по 3 вересня відбудеться загальне зібрання всього єпископату цієї Церкви. Про скликання такого зібрання оголосив Патріарх Варфоломій.

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