Патігейт: глава лондонской полиции ушла в отставку после череды скандалов

Детали

Мэр Лондона Садик Хан недавно пригрозил отстранить Дик с должности, заявив, что она недостаточно делает для реформирования столичной полиции, крупнейшей полиции Великобритании, и борьбы с обвинениями, что растут в женоненависничестве и расизме.

В своем заявлении Дик, которая возглавляла полицию в течение четырех лет и стала первой женщиной, которая возглавила Скотланд-Ярд, сказала, что с "глубокой скорбью" стало ясно, что Хан "больше не доверяет моему руководству, чтобы я могла продолжать".

"Он не оставил мне другого выбора, как уйти с поста комиссара столичной полицейской службы", — рассказала Дик.

Дик добавила, что она останется на своем посту в течение короткого периода времени, чтобы обеспечить стабильность сил, пока не будет найдена замена.

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В январе британские СМИ сообщили, что 20 мая 2020 года Джонсон устроил в саду своей резиденции вечеринку на 30-40 человек. На тот момент в Великобритании официально было запрещено собираться на подобные мероприятия. Максимум на свежем воздухе могли встретиться два человека, если они не были членами одной семьи.

Джонсон извинился перед членами парламента. По словам премьера, он считал, что это была рабочая встреча, которая была технически организована в рамках всех правил. Джонсон отметил, что присутствовал на этом мероприятии около 25 минут, чтобы поблагодарить за работу всех сотрудников своего офиса.

Полиция Лондона начала расследование. Дик тогда пообещала, что полиция будет вести расследование без "страха или благосклонности".

Британские медиа узнали, что на Даунинг-стрит проходили и другие вечеринки во время локдауна. Среди прочих мероприятий премьер отмечал там свой день рождения в июне 2020 года.

После скандала с "патигейтом" 70% британцев сказали, что не доверяют Джонсону. Только 22% респондентов поддержали его.