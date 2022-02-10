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Патігейт: глава лондонської поліції пішла у відставку після низки скандалів

Патігейт: глава лондонської поліції пішла у відставку після низки скандалів

Київ • УНН

 • 21553 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Глава столичної поліції Лондона Кресіда Дік заявила, що йде у відставку після низки розбіжностей, які підірвали довіру громадськості до поліції та спровокували сварку між нею та мером столиці. Про це УНН інформує з посиланням на Associated Press.

Деталі

Мер Лондона Садік Хан нещодавно пригрозив усунути Дік з посади, заявивши, що вона недостатньо робить для реформування столичної поліції, найбільшої поліції Великої Британії, і боротьби зі звинуваченнями, що зростають, у женоненависництві та расизмі.

У своїй заяві Дік, яка очолювала поліцію протягом чотирьох років і стала першою жінкою, яка очолила Скотланд-Ярд, сказала, що з "глибоким смутком" стало ясно, що Хан "більше не довіряє моєму керівництву, щоб я могла продовжувати".

"Він не залишив мені іншого вибору, як піти з посади комісара столичної поліцейської служби", — розповіла Дік.

Дік додала, що вона залишиться на своїй посаді протягом короткого періоду часу, щоб забезпечити стабільність сил, доки не буде знайдено заміну.

Додамо

У січні британські ЗМІ повідомили, що 20 травня 2020 року Джонсон влаштував у саду своєї резиденції вечірку на 30-40 людей. На той момент у Великій Британії офіційно було заборонено збиратися на подібні заходи. Максимум на свіжому повітрі могли зустрітися двоє людей, якщо вони не були членами однієї сім'ї.

Джонсон вибачився перед членами парламенту. За словами прем'єра, він вважав, що це була робоча зустріч, яка була технічно організована в рамках усіх правил. Джонсон зазначив, що був присутній на цьому заході близько 25 хвилин, щоб подякувати за роботу всім співробітникам свого офісу.

Поліція Лондона розпочала розслідування. Дік тоді пообіцяла, що поліція вестиме розслідування без "страху чи прихильності".

Британські медіа дізналися, що на Даунінг-стріт проходили й інші вечірки під час локдауну. Серед інших заходів прем'єр відзначав там свій день народження у червні 2020 року.

Після скандалу із "патігейтом" 70% британців сказали, що не довіряють Джонсону. Лише 22% респондентів підтримали його.

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