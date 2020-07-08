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ПАО "Центрэнерго" ведет переговоры о закупке угля отечественных производителей

ПАО "Центрэнерго" ведет переговоры о закупке угля отечественных производителей

Киев  •  УНН

 • 11048 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский надеется на конструктивное решение вопроса о закупке энергетического угля в отечественных производителей. Об этом он заявил по итогам совещания в Министерстве энергетики Украины при участии ООО "Д.Трейдинг", передает УНН.

Он напомнил, что 6 июня на совещании в Минэнерго исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть "возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам".

Потребность "Центрэнерго" на второе полугодие составляет ориентировочно 2,4 млн тонн угля, половину этого объема могут обеспечить государственные шахты, остальные - горняки частных шахт, указывала Буславец.

В то же время, коммерческое предложение ДТЭК, что поступило сегодня утром - в "Центрэнерго" называют неприемлемым по нескольким принципиальным позициям, в том числе при условии предоплаты.

"Сегодня, 8 июля, в ходе дискуссии нам удалось сблизить позиции, а процесс переговоров наконец перешел в конструктивное русло", - отметил Александр Корчинский.

Руководитель ПАО "Центрэнерго" привел параметры нового соглашения, которое предприятию предложило ООО "Д.Трейдинг", именно цену 1650 грн за тонну энергетического угля, подчеркнул при этом, что ценообразование является формульным и будет зависеть от индекса API 2 с учетом курса доллара на момент поставки. Это условие является стартовым для начала второго этапа переговоров.

По словам Александра Корчинского сейчас самым большим препятствием в переговорах является требование представителей ДТЭК относительно 100% предварительной оплаты за отгруженный уголь.

"Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему "Центрэнерго" должно предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата будет требовать от "Центрэнерго" привлечение дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет. Напомню, что неработающее государственное предприятие "Энергорынок" до сих пор должно "Центрэнерго" более 1,4 млрд грн", - подчеркнул Александр Корчинский.

По состоянию на вечер 8 июля, стороны договорились провести следующий раунд переговоров на следующий день. В плане - согласование технических деталей сделки.

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