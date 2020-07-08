ПАТ "Центренерго" веде переговори про закупівлю вугілля вітчизняних виробників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Виконувач обов’язків генерального директора ПАТ “Центренерго” Олександр Корчинський сподівається на конструктивне розв’язання питання про закупівлю енергетичного вугілля у вітчизняних виробників. Про це він заявив за підсумками наради у Міністерстві енергетики України за участю ТОВ “Д.Трейдинг”, передає УНН.
Він нагадав, що 6 червня на нараді у Міненерго виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець доручила ПАТ “Центренерго” розглянути “можливість закуповувати енергетичне вугілля у вітчизняних виробників за конкурентними цінами”.
Потреба “Центренерго” на друге півріччя складає орієнтовно 2,4 млн тонн вугілля, половину цього обсягу можуть забезпечити державні шахти, решту — гірники приватних шахт, вказувала Буславець.
Водночас, комерційну пропозицію ДТЕК, яка надійшла сьогодні зранку — в “Центренерго” називають неприйнятною по декількох принципових позиціях, в тому числі за умови попередньої оплати.
“Сьогодні, 8 липня, в ході дискусії нам вдалося зблизити позиції, а процес перемовин нарешті перейшов у конструктивне русло”, — зазначив Олександр Корчинський.
Керівник ПАТ “Центренерго” навів параметри нової угоди, яку підприємству запропонувало ТОВ “Д.Трейдинг”, саме ціну 1 650 грн за тону енергетичного вугілля, підкреслив при цьому, що ціноутворення є формульним та буде залежати від індексу API 2 з урахуванням курсу долара на момент поставки. Ця умова є стартовою для початку другого етапу перемовин.
За словами Олександра Корчинського зараз найбільшою перешкодою у переговорах є вимога представників ДТЕК щодо 100% попередньої оплати за відвантажене вугілля.
“Переговори із ДТЕК тривають. Ми купуємо вугілля у державних шахт на умовах післяоплати та ідемо із випередженням графіка платежів: із передбачених у липні 120 млн грн вже погашено 80 млн грн. Не розумію, чому „Центренерго“ має надавати приватній компанії більш вигідні умови. До того ж повна попередня оплата вимагатиме від „Центренерго“ залучення додаткових обігових коштів, яких у нас просто немає. Нагадаю, що непрацююче державне підприємство „Енергоринок“ досі винне „Центренерго“ понад 1,4 млрд грн”, — підкреслив Олександр Корчинський.
Станом на вечір 8-го липня, сторони домовилися провести наступний раунд перемовин вже наступного дня. В плані — узгодження технічних деталей угоди.