Пашинян анонсировал визит Зеленского в Армению в мае
Киев • УНН
Никол Пашинян заявил, что Армения ожидает приезда Владимира Зеленского. Саммит Европейского политического сообщества состоится 4 мая в Ереване.
Армения ждет визита Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в четверг, передает УНН со ссылкой на News.am.
Детали
Пашинян добавил, что в Армении ожидаются все члены Европейского политического сообщества, включая Президента Украины.
Следующий саммит Европейского политического сообщества состоится 4 мая в Ереване, столице Армении.
