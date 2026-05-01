Пашинян анонсировал визит Зеленского в Армению в мае

Армения ждет визита Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в четверг, передает УНН со ссылкой на News.am.

Пашинян добавил, что в Армении ожидаются все члены Европейского политического сообщества, включая Президента Украины.

Следующий саммит Европейского политического сообщества состоится 4 мая в Ереване, столице Армении.

