"Паша Мерседес", Богуслаев: в Минюсте рассказали об исследованиях на предмет проявлений коллаборационизма в заявлениях

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«Они говорят намеками, избегают прямых ответов. Они в неформальных разговорах общаются с жестами, подмигивают. Все понимают, что все из этих так называемых vip-коллаборантов понимают, что их могут записывать, документировать и всячески пытаются сделать так, чтобы коллаборантскую свою деятельность продолжить и чтобы не быть выявленными», - сказал Гайченко.

Он отметил, что эксперты-лингвисты и эксперты-психологи перегружены на сегодня работой по исследованиям на предмет проявлений коллаборационизма в заявлениях.

«В каждом уголовном производстве, я для примера сказал Богуслаев, Павел Лебедь, выполняются экспертизы их высказываний. Следователи СБУ или другого правоохранительного органа назначает в Министерство юстиции в научно-исследовательское учреждение судебной экспертизы экспертизу определенных высказываний. Предоставляется стенограмма, он говорил одно, собеседник другое, и дальше эксперт на бланке Минюста расписывает, что под теми высказываниями коллаборант имел в виду, и содержали ли те высказывания призывы к изменению государственного устройства, проявления коллаборационизма, работы на агрессора, и уже этот документ подается в суд, и судья анализирует…» - рассказал Гайченко.

Дополнение

Бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ (МП) Павлу сообщили о подозрении 1 апреля. В июле сообщалось, что митрополита УПЦ (МП) Павла уличили в новых фактах подрывной деятельности против Украины.

Богуслаев был задержан СБУ в октябре 2022 года. В материалах “Схем” сообщалось, что стратегическое украинское предприятие "Мотор Сич" под руководством Богуслаева годами продавало товары подсанкционным иранским компаниям оружие, которое теперь использует рф в войне против Украины.