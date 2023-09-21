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"Паша Мерседес", Богуслаєв: у Мін'юсті розповіли про дослідження на предмет проявів колабораціонізму у заявах

Київ • УНН

 • 181526 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У кримінальних провадженнях стосовно, до прикладу, експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва та екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), проводять експертизи висловлювань на предмет проявів колабораціонізму зокрема. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вони говорять натяками, уникають прямих відповідей. Вони в неформальних розмовах спілкуються із жестами, підморгують. Усі розуміють, що всі із цих так званих vip-колаборантів розуміють, що їх можуть записувати, документувати й всіляко намагаються зробити так, щоб колаборантську свою діяльність продовжити й щоб не бути виявленими», - сказав Гайченко.

Він зазначив, що експерти-лінгвісти та експерти-психологи перевантажені на сьогодні роботою щодо досліджень на предмет проявів колабораціонізму у заявах.

«У кожному кримінальному провадженні, я для прикладу сказав Богуслаєв, Павло Лебідь, виконуються експертизи їх висловлювань. Слідчі СБУ чи іншого правоохоронного органу призначає в Міністерство юстиції в науково-дослідну установу судової експертизи експертизу певних висловлювань. Надається стенограма, він казав одне, співбесідник інше, й далі експерт на бланку Мін'юсту розписує, що під тими висловлюваннями колаборант мав на увазі, і чи містили ті висловлювання заклики до змін державного устрою, прояв колабораціонізму, роботи на агресора, і вже цей документ подається до суду, й суддя аналізує…» - розповів Гайченко.

Доповнення

Колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ (МП) Павлу повідомили про підозру 1 квітня. У липні повідомлялося, що митрополита УПЦ (МП) Павла викрили на нових фактах підривної діяльності проти України.

Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року. У матеріалах “Схем” повідомлялося, що стратегічне українське підприємство "Мотор Січ" під керівництвом Богуслаєва роками продавало товари підсанкційним іранським компаніям зброю, яку тепер використовує рф у війні проти України.

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