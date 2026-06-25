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ПАСЕ приняла резолюцию о продовольственной безопасности в условиях войн и кризисов

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию по обеспечению продовольственной безопасности. Документ также осуждает российскую агрессию, которая нанесла ущерб аграрному сектору Украины.

ПАСЕ приняла резолюцию о продовольственной безопасности в условиях войн и кризисов

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию "Обеспечение устойчивой продовольственной безопасности в условиях кризиса: повышение устойчивости и доступа к продовольствию". Данный документ посвящен последствиям войн, климатических изменений и экономических кризисов для доступа людей к продовольствию. Об этом сообщила в Telegram народный депутат Украины Мария Мезенцева, передает УНН.

Детали

Как отметила Мезенцева, право на питание является фундаментальным правом человека и находится под угрозой из-за войн, климатических потрясений и роста стоимости жизни.

Особое внимание в тексте документа уделено Украине. В резолюции отмечается, что российская агрессия нанесла масштабный ущерб аграрному сектору:

  • разрушена сельскохозяйственная инфраструктура;
    • нарушены глобальные цепочки поставок продовольствия;
      • заминированы значительные площади земель;
        • продолжаются атаки на портовую инфраструктуру и экспортные маршруты.

          ПАСЕ осудила хищение и незаконный экспорт россиянами украинского зерна с временно оккупированных территорий. Ассамблея призвала государства-члены поддержать:

          • аграрное восстановление Украины в 2026-2028 годах;
            • программу Food from Ukraine;
              • гуманитарные программы Всемирной продовольственной программы ООН;
                • международные механизмы документирования ущерба, нанесенного аграрному сектору.

                  Документ также призывает поддерживать работу Международного уголовного суда и обеспечить компенсацию ущерба, нанесенного государствами-агрессорами. Отдельно подчеркнута необходимость поддержки украинского морского коридора и "Путей солидарности" между ЕС и Украиной для стабильности мирового продовольственного рынка.

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                  Евгений Устименко

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