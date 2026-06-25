ПАСЕ приняла резолюцию о продовольственной безопасности в условиях войн и кризисов
Киев • УНН
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию по обеспечению продовольственной безопасности. Документ также осуждает российскую агрессию, которая нанесла ущерб аграрному сектору Украины.
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию "Обеспечение устойчивой продовольственной безопасности в условиях кризиса: повышение устойчивости и доступа к продовольствию". Данный документ посвящен последствиям войн, климатических изменений и экономических кризисов для доступа людей к продовольствию. Об этом сообщила в Telegram народный депутат Украины Мария Мезенцева, передает УНН.
Детали
Как отметила Мезенцева, право на питание является фундаментальным правом человека и находится под угрозой из-за войн, климатических потрясений и роста стоимости жизни.
Особое внимание в тексте документа уделено Украине. В резолюции отмечается, что российская агрессия нанесла масштабный ущерб аграрному сектору:
- разрушена сельскохозяйственная инфраструктура;
- нарушены глобальные цепочки поставок продовольствия;
- заминированы значительные площади земель;
- продолжаются атаки на портовую инфраструктуру и
экспортные маршруты.
ПАСЕ осудила хищение и незаконный экспорт россиянами украинского зерна с временно оккупированных территорий. Ассамблея призвала государства-члены поддержать:
- аграрное восстановление Украины в 2026-2028 годах;
- программу Food from Ukraine;
- гуманитарные программы Всемирной продовольственной
программы ООН;
- международные механизмы документирования ущерба,
нанесенного аграрному сектору.
Документ также призывает поддерживать работу Международного уголовного суда и обеспечить компенсацию ущерба, нанесенного государствами-агрессорами. Отдельно подчеркнута необходимость поддержки украинского морского коридора и "Путей солидарности" между ЕС и Украиной для стабильности мирового продовольственного рынка.
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