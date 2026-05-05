Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Судну Asomatos разрешили разгрузить 26,9 тысячи тонн украденной пшеницы в порту Абу-Кир. Это четвертый случай сбыта россией краденого зерна в Египте.

Судну "Asomatos" разрешили разгрузить 26,9 тысячи тонн украденной украинской пшеницы в египетском порту Абу-Кир. Это уже четвертый случай отмывания россией украденного украинского зерна в египетских портах с апреля. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН

Несмотря на неоднократные предупреждения, судну "ASOMATOS" было разрешено разгрузить 26,9 тыс. тонн украденной украинской пшеницы в Абу-Кире. Это уже четвертый случай отмывания россией украденного украинского зерна в египетских портах с апреля. "ASOMATOS" было разрешено разгрузиться даже несмотря на то, что пять дней назад Генеральный прокурор Украины направил официальный запрос о правовой помощи в Министерство юстиции Египта относительно этого незаконного груза, экспортированного подсанкционным "Агро-Фрегатом" через оккупированный Крым, и предоставил все необходимые данные и правовые основания для ареста судна и его груза 

- написал Сибига. 

По его словам, Украина – это страна, которая много лет играла роль надежного гаранта продовольственной безопасности Египта, и непонятно, почему египетские партнеры отплачивают Украине тем, что продолжают принимать украденное украинское зерно.

Кроме того, мы напоминаем Египту и всем остальным странам, что Украина пережила геноцид из-за голода в прошлом веке, когда москва приказала забрать зерно у нашего народа. Теперь, когда москва снова крадет наше зерно, это вызывает худшие воспоминания. Призываем наших египетских партнеров соблюдать международное право, собственные обещания, данные нам, и принципы наших двусторонних отношений 

- добавил Сибига. 

Он подчеркнул, что украденные товары с оккупированных территорий должны быть конфискованы, а не приняты. 

Мародерство – это не торговля, а соучастие, которое только подпитывает дальнейшую агрессию 

- резюмировал министр. 

Послу Государства Израиль в Украине Михаэлю Бродскому в МИД Украины вручена нота протеста из-за фактически допуска импорта краденого украинского зерна из российской федерации. 

Павел Башинский

