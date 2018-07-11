Пассажирский самолет упал в горах на Аляске

По данным телеканала, на самолете летели 10 пассажиров и пилот. Большинство из пассажиров на борту получили различные ранения, не представляющие угрозы их жизни.

Самолет, вылетевший из канадского острова Принца Уэльского, направлялся в Кетчикан, однако упал примерно в 65 км к юго-западу от города. В настоящее время на месте падения самолета проводится спасательная операция. Вертолет береговой охраны пытается эвакуировать пострадавших в условиях ограниченной видимости из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщал УНН, медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов в американском Вильямсбурге, вызвав сильный пожар. По предварительной информации в результате катастрофы погиб один человек.