Пассажирский самолет упал в горах на Аляске

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43711 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103957 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125826 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133253 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169706 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153586 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141282 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130473 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181678 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Пассажирский самолет упал в горах на Аляске

Пассажирский самолет упал в горах на Аляске

Киев  •  УНН

 • 9073 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Пассажирский самолет de Havilland Otter с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в горах на Аляске, однако в результате аварии никто не погиб, сообщает CBS News, информирует УНН.

По данным телеканала, на самолете летели 10 пассажиров и пилот. Большинство из пассажиров на борту получили различные ранения, не представляющие угрозы их жизни.

Самолет, вылетевший из канадского острова Принца Уэльского, направлялся в Кетчикан, однако упал примерно в 65 км к юго-западу от города. В настоящее время на месте падения самолета проводится спасательная операция. Вертолет береговой охраны пытается эвакуировать пострадавших в условиях ограниченной видимости из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщал УНН, медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов в американском Вильямсбурге, вызвав сильный пожар. По предварительной информации в результате катастрофы погиб один человек.

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