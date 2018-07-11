Пасажирський літак впав в горах на Алясці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Пасажирський літак de Havilland Otter з 11 людьми на борту зазнав аварії в горах на Алясці, проте в результаті аварії ніхто не загинув, повідомляє CBS News, інформує УНН.
За даними телеканалу, на літаку летіли 10 пасажирів і пілот. Більшість з пасажирів на борту отримали різні поранення, які не становлять загрози їхньому життю.
Літак, що вилетів з канадського острова Принца Уельського, прямував в Кетчікан, проте впав приблизно в 65 км на північний захід від міста. В даний час на місці падіння літака проводиться рятувальна операція. Вертоліт берегової охорони намагається евакуювати постраждалих в умовах обмеженої видимості через погіршення погодних умов.
Як повідомляв УНН, медичний вертоліт Eurocopter EC 135 упав на селище таунхаусів в американському Вільямсбурзі, викликавши сильна пожежа. За попередньою інформацією в результаті катастрофи загинула одна людина.