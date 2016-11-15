Пассажир микроавтобуса погиб в результате ДТП во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Львовской области в дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир микроавтобуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 ноября в 3.45 на объездной дороге Львова в Пустомытовском районе. По предварительным данным, столкнулись автопоезд "ДАФ" и микроавтобусом "Мерседес Вито", за рулем которого находился 28-летний житель одного из сел Яворивского района.
В результате столкновения водитель "Мерседеса" был госпитализирован с переломом бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а его пассажир - 24-летний житель того же села, погиб на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.