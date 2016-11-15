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Пасажир мікроавтобуса загинув внаслідок ДТП на Львівщині

Пасажир мікроавтобуса загинув внаслідок ДТП на Львівщині

Київ • УНН

 • 8427 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Львівщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув пасажир мікроавтобуса. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталась 15 листопада о 3.45 на обї’зній Львова у Пустомитівському районі. За попередніми даними, зіткнулись автопоїзд “ДАФ” та мікроавтобусом “Мерседес Віто”, за кермом якого перебував 28-річний мешканець одного з сіл Яворівського району.

В результаті зіткнення водій “Мерседеса” був госпіталізований з переломом стегна, закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а його пасажир — 24-річний мешканець того ж села, загинув на місці події. Водій вантажівки не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

 

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