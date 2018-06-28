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ПАСЕ призвала Россию освободить Сенцова и других политзаключенных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в Российской Федерации. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает УНН.

"Принята резолюция ПАСЕ об украинских граждан - политических заключенных РФ. 77 парламентариев "за", - написала она.

По ее словам, в принятой резолюции ПАСЕ осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания, речь идет о требованиях допуска МККК и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные РФ территории, к украинским политзаключенным в РФ.

"ПАСЕ обращается к РФ с требованием освободить О.Сенцова, В.Балуха, П.Гриба, других политзаключенных и заложников как на оккупированных Донбассе и Крыму так и из тюрем РФ. Также требует доступа омбудсмена", - сказала первый вице-спикер.

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Также, рассказала Геращенко, были приняты поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий, признание, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля, так как только Кремль решает, освободить их или нет.

В то же время первый вице-спикер выразила мнение, что у украинской стороны нет никакого сомнения, что РФ не собирается реагировать на резолюции ПАСЕ, как и на все другие резолюции и призывы цивилизованного мира.

"Но мы не можем молчать, наоборот, должны активизировать тему освобождения заложников по всему миру. Чтобы усилить давление на РФ, чтобы освободить украинцев. Только давление, только внимание к теме заложников на всех международных площадках", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНН, Арьев в ПАСЕ призвал комиссара Совета Европы посетить украинских политзаключенных в РФ.

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