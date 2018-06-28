ПАРЄ закликала Росію звільнити Сенцова та інших політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються у Російській Федерації. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко, передає УНН.
“Прийнято резолюцію ПАРЄ про українських громадян — політичних в‘язнів РФ. 77 парламентарів “за”, — написала вона.
За її словами, в ухваленій резолюції ПАРЄ засуджуються тортури й неналежні умови утримання, йдеться про вимоги допуску МКЧХ і інших гуманітарних організацій до зони конфлікту й на окуповані РФ території, до українських політв‘язнів в РФ.
“ПАРЄ звертається до РФ з вимогою звільнити О.Сенцова, В.Балуха, П.Гриба, інших політв‘язнів і заручників як на окупованих Донбасі і Криму так і з тюрем РФ. Також вимагають доступу омбудсмену”, — сказала перший віце-спікер.
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Також, розповіла Геращенко, було прийнято поправки української делегації щодо вимоги допуску медиків, гуманітарних місій, визнання, що й українці, незаконно утримувані на окупованих територіях, є в‘язнями, заручниками Кремля, бо тільки Кремль вирішує, звільнити їх чи ні.
Водночас, перший віце-спікер висловила думку, що в української сторони немає жодного сумніву, що РФ не збирається реагувати на резолюції ПАРЄ, як і на всі інші резолюції й заклики цивілізованого світу.
“Але ми не можемо мовчати, навпаки, маємо активізувати тему звільнення заручників по всьому світу. Аби посилити тиск на РФ, аби звільнити українців. Тільки тиск, тільки увага до теми заручників на всіх міжнародних майданчиках”, — наголосила Геращенко.
Як повідомляв УНН, В.Ар’єв у ПАРЄ закликав комісара Ради Європи відвідати українських політв’язнів у РФ.