ПАСЕ призвала Беларусь и США отказаться от смертной казни

В ПАСЕ ко Всемирному дню борьбы против смертной казни, сообщили, что в 2018 году не менее 19 тыс. человек были приговорены к смертной казни в более чем 50 странах, в результате чего не менее 690 человек были казнены, в том числе в странах, входящих в Совет Европы.

"Комитет призвал эти государства - США, Израиль, Японию, Иорданию, Казахстан, Марокко и Палестину, а также Беларусь - ввести мораторий на смертную казнь и в конце концов отменить ее на законном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети, чьи родители были приговорены к смертной казни или казнены - получили "эмоциональный и психологический груз", который может нарушить их права. Их социальный статус неблагоприятный, они подвергаются дискриминации и унижениям. Это нарушает право на информацию, образование и здоровье.

Напомним, ранее сообщал, что Евросоюз осудил Беларусь за новый случай смертной казни.