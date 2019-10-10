ПАРЄ закликала Білорусь та США відмовитись від смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи звернулись до США, Японії, Білорусі та інших країн про введення мораторію на смертну кару. Про це повідомили у пресслужбі ПАРЄ, передає УНН.
В ПАРЄ до Всесвітнього дня боротьби проти смертної кари, повідомили, що у 2018 році щонайменше 19 тис. людей були засуджені до смертної кари в більш ніж 50 країнах, в результаті чого не менше ніж 690 людей були страчені, в тому числі в країнах, які входять до Ради Європи.
"Комітет закликав ці держави - США, Ізраїль, Японію, Йорданію, Казахстан, Марокко та Палестину, а також Білорусь – ввести мораторій на смертну кару і врешті-решт скасувати її на законному рівні" – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що діти, чиї батьки були засуджені до смертної кари чи страчені - зазнали "емоційного та психологічного тягаря", який може порушити їх права. Їх соціальний статус несприятливий, вони зазнають дискримінації та принижень. Це порушує право на інформацію, освіту та здоров’я.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Євросоюз засудив Білорусь за новий випадок смертної кари.