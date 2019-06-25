ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и отказалась отвечать за мир — дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Своим решением, которое предусматривает возможность возврата России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и отказалась от ответственности за мир и демократию в Европе. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.
"ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и де-факто отказалась от ответственности за мир и демократию в Европе", - написал Боднар.
По его словам, это возлагает дополнительную ответственность на ОБСЕ за безопасность и стабильность в Европе, является главным месседжем Украине на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности (ASRC19 OSCE).
Напомним, накануне ПАСЕ приняла изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.
Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России.