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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и отказалась отвечать за мир — дипломат

Киев • УНН

 • 13867 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Своим решением, которое предусматривает возможность возврата России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и отказалась от ответственности за мир и демократию в Европе. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.

ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и отказалась отвечать за мир — дипломат

"ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом и де-факто отказалась от ответственности за мир и демократию в Европе", - написал Боднар.

По его словам, это возлагает дополнительную ответственность на ОБСЕ за безопасность и стабильность в Европе, является главным месседжем Украине на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности (ASRC19 OSCE).

Напомним, накануне ПАСЕ приняла изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России.

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