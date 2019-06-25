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ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і відмовилася відповідати за мир – дипломат

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Своїм рішенням, що передбачає можливість повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і відмовилася від відповідальності за мир і демократію в Європі. Про це в Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає УНН.

ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і відмовилася відповідати за мир – дипломат

"ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і де-факто відмовилася від відповідальності за мир і демократію в Європі", - написав Боднар.

З його слів, це покладає додаткову відповідальність на ОБСЄ за безпеку і стабільність в Європі, що є головним меседжем України на щорічній конференції ОБСЄ з огляду проблем у сфері безпеки (ASRC19 OSCE).

Нагадаємо, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.

Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці на Facebook відреагував на рішення ПАРЄ про повернення Росії.

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