ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і відмовилася відповідати за мир – дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Своїм рішенням, що передбачає можливість повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і відмовилася від відповідальності за мир і демократію в Європі. Про це в Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає УНН.
"ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і де-факто відмовилася від відповідальності за мир і демократію в Європі", - написав Боднар.
З його слів, це покладає додаткову відповідальність на ОБСЄ за безпеку і стабільність в Європі, що є головним меседжем України на щорічній конференції ОБСЄ з огляду проблем у сфері безпеки (ASRC19 OSCE).
Нагадаємо, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.
Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці на Facebook відреагував на рішення ПАРЄ про повернення Росії.