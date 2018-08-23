Парубий заявил о продолжении консультаций по особому статусу Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Вопрос о продлении особого статуса Донбасса будет решаться во время консультации с политическими силами и председателями парламентских фракций. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Будем вести дискуссии и консультации по этому поводу (продолжение особого статуса Донбасса - ред.), это, очевидно, будет политическое решение, которое будет зависеть от консультации с политическими силами и председателями фракций", - рассказал Парубий.
Как сообщал УНН, ОБСЕ обратилось к руководству Верховной Рады Украины, в котором напомнило об окончании срока действия Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Ранее специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что от продления действия закона о так называемом особом статусе Донбасса Украина получит больше позитива, в то же время, если этого не произойдет, Россия может воспользоваться ситуацией.