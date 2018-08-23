Парубій заявив про продовження консультацій щодо особливого статусу Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Питання щодо продовження особливого статусу Донбасу буде вирішуватись під час консультації з політичними силами та головами парламентських фракцій. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Будемо вести дискусії і консультації з цього приводу (продовження особливого статусу Донбасу — ред.), це, очевидно, буде політичне рішення, яке залежитиме від консультації з політичними силами і головами фракцій”, — розповів А.Парубій.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ звернулось до керівництва Верховної Ради України, в якому нагадало про закінчення терміну дії Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
Раніше спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що від продовження дії закону про так званий особливий статус Донбасу Україна отримає більше позитиву, водночас, якщо цього не станеться, Росія може скористатися ситуацією.