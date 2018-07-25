Волкер виступив за продовження дії особливого статусу Донбасу

"Я розумію розчарування українських законодавців і суспільства. Вони зробили необхідні кроки, такі як ухвалення цього закону про особливий статус та закону про амністію. Натомість Росія не зробила нічого для завершення конфлікту та виведення військ", - заявив Волкер.

Водночас, з його слів, закон було ухвалено, але не було його застосування.

"На сьогодні немає і особливого статусу. Він запрацює лише за тих умов, коли буде домовленість, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори. Отже, я не бачу жодної шкоди у продовженні дії закону", - продовжив він.

"Законодавцям вирішувати, голосувати чи ні. Я лише можу сказати, що я не бачу шкоду у продовженні дії закону і навпаки - бачу мінуси для того, щоб цього не зробити. З української позиції було б логічним продовжувати тиснути на Росію, не дозволити їй використати призупинення дії закону проти України", - підсумував Волкер.

Нагадаємо, 6 жовтня 2017 року ВР схвалила президентський законопроект про мирне врегулювання ситуації на Донбасі, у якому, зокрема, йдеться, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набуває чинності виключно після виконання певних умов. Зокрема у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.