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Волкер виступив за продовження дії особливого статусу Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що від продовження дії закону про так званий особливий статус Донбасу Україна отримає більше позитиву, водночас, якщо цього не станеться, Росія може скористатися ситуацією. Про це американський дипломат заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", передає УНН.

"Я розумію розчарування українських законодавців і суспільства. Вони зробили необхідні кроки, такі як ухвалення цього закону про особливий статус та закону про амністію. Натомість Росія не зробила нічого для завершення конфлікту та виведення військ", - заявив Волкер.

Водночас, з його слів, закон було ухвалено, але не було його застосування.

"На сьогодні немає і особливого статусу. Він запрацює лише за тих умов, коли буде домовленість, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори. Отже, я не бачу жодної шкоди у продовженні дії закону", - продовжив він.

"Законодавцям вирішувати, голосувати чи ні. Я лише можу сказати, що я не бачу шкоду у продовженні дії закону і навпаки - бачу мінуси для того, щоб цього не зробити. З української позиції було б логічним продовжувати тиснути на Росію, не дозволити їй використати призупинення дії закону проти України", - підсумував Волкер.

Нагадаємо, 6 жовтня 2017 року ВР схвалила президентський законопроект про мирне врегулювання ситуації на Донбасі, у якому, зокрема, йдеться, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набуває чинності виключно після виконання певних умов. Зокрема у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

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