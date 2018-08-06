ОБСЄ звернулось до керівництва ВР щодо закону про особливий статус Донбасу

"В своєму листі Мартін Сайдік звертає увагу на те, що дія Закону України, що передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, пролонгованого на рік в жовтні 2017, закінчується восени", - заявила Геращенко.



За її словами, пролонгація закону значно посилила переговорні позиції українських дипломатів і влади та допомогла продовженню санкцій проти РФ в січні і липні 2018.



"Натомість, РФ ні на крок не просунулася в виконанні мінських угод. Який сценарій Кремля зараз? Перше: на окупованих територіях, за кремлівським планом, як в листопаді 14, готуються до "виборів". Кремль очікує (небезпідставно), що ВР в пилу передвиборчих баталій вже не зможе пролонгувати закон, тому саме Україну звинуватять в зриві політичного блоку і друзі Кремля в ЄС, які мріють про скасування санкцій, отримають залізобетонний аргумент", - зазначила політик.



Вона додала, що, крім цього, на окупованих територіях бойовики ще й проведуть так звані "вибори", в яких Кремль, на думку Геращенко, також звинуватить Київ: "мовляв, не може ж регіон бути без "влади", а Україна не пролонгувала закон і тим самим спровокувала вибори на окупованому Донбасі".



"Восени парламент чекає важка дискусія по пролонгації закону. Наші справжні друзі і адвокати з США, ЄС, з Вашингтона, Парижу, Берліну, Відня вже зараз закликають українських парламентарів проявити мудрість, державницьку позицію і дати їм важливий козир для продовження санкцій", - зазначила Геращенко.



Вона заявила, що також буде апелювати до депутатів "не дати жодного шансу друзям Кремля мати аргументи для зняття санкцій".



"В листі Мартін Сайдік також справедливо зазначає, що пролонгація закону могла б сприяти залученню сил ООН для вирішення конфлікту. Й також дало б потрібний сигнал міжнародній спільноті для подальшої підтримки цих зусиль", - додала заступник голови ВР.



Нагадаємо, раніше спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що від продовження дії закону про так званий особливий статус Донбасу Україна отримає більше позитиву, водночас, якщо цього не станеться, Росія може скористатися ситуацією.



