ОБСЕ обратилось к руководству ВР относительно закона об особом статусе Донбасса

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Специальный представитель председательствующего в ОБСЕ, представитель в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик написал письмо к руководству Верховной Рады Украины, в котором напомнил об окончании срока действия Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

"В своем письме Мартин Сайдик обращает внимание на то, что действие Закона Украины, который предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пролонгированного на год в октябре 2017 года, заканчивается осенью", - заявила Геращенко.

По ее словам, пролонгация закона значительно усилила переговорные позиции украинских дипломатов и власти и помогла продолжению санкций против РФ в январе и июле 2018.

"Вместе с тем, РФ ни на шаг не продвинулась в выполнении минских соглашений. Какой сценарий Кремля сейчас? Первое: на оккупированных территориях, по кремлевскому плану, как в ноябре 14 готовятся к "выборов". Кремль ожидает (основания), что ВР в пыли предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому именно Украину обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, мечтающие об отмене санкций, получат железобетонный аргумент", - отметила политик.

Она добавила, что, кроме этого, на оккупированных территориях боевики еще и проведут так называемые "выборы", в которых Кремль, по мнению Геращенко, также обвинит Киев: "мол, не может же регион быть без "власти", а Украина не пролонгировала закон и тем самым спровоцировала выборы на оккупированном Донбассе".

"Осенью парламент ждет тяжелая дискуссия по пролонгации закона. Наши настоящие друзья и адвокаты с США, ЕС, из Вашингтона, Парижа, Берлина, Вены уже сейчас призывают украинских парламентариев проявить мудрость, государственную позицию и дать им важный козырь для продолжения санкций", - отметила Геращенко.

Она заявила, что также будет апеллировать к депутатам "не дать шанса друзьям Кремля иметь аргументы для снятия санкций".

"В письме Мартин Сайдик также отмечает, что пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта. И также дало бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий", - добавила заместитель председателя ВР.

Напомним, ранее специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что от продолжения действия закона о так называемом особом статусе Донбасса Украина получит больше позитива, одновременно, если этого не произойдет, Россия может воспользоваться ситуацией.

Украинские Национальные Новости

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