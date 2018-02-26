Парубий призвал Раду рассмотреть назначение главы НБУ в четверг

“Ключевой кадровый вопрос — это вопрос Национального банка, а именно избрание председателя НБУ. Кадровый вопрос, который займет около полутора часов — оно будет объемное, мы должны проходить по полной процедуре. Поэтому есть большая просьба завершить политические консультации. Я знаю, что (профильный — ред.) комитет рекомендовал, чтобы все фракции встретились с кандидатом на главу НБУ. До четверга будет возможность завершить политические консультации, чтобы мы могли выйти на решение и положительное голосование в четверг”, — сообщил А.Парубий.

Как сообщал УНН, ранее народный депутат Украины от фракции БПП Вадим Денисенко сообщил, что на пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура Якова Смолия.