Парубій закликав Раду розглянути призначення голови НБУ у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У четвер 1 березня Верховна Рада повинна розглянути кадрові питання щодо призначення нового голови Національного банку України. Про це голова ВР заявив під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Ключове кадрове питання — це питання Національного банку, а саме обрання голови НБУ. Кадрове питання, яке займе близько півтори години — воно буде об’ємне, ми повинні проходити по повній процедурі. Тому є велике прохання завершити політичні консультації. Я знаю, що (профільний — ред.) комітет рекомендував, щоб усі фракції зустрілися з кандидатом на голову НБУ. До четверга буде змога завершити політичні консультації, щоб ми могли вийти на рішення і позитивне голосування у четвер”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, раніше народний депутат України від фракції БПП Вадим Денисенко повідомив, що на пост глави Національного банку України розглядається кандидатура Якова Смолія.