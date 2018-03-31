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Парубий задекларировал более 288 тыс. грн зарплаты и 30,6 тыс. долл. наличных

Парубий задекларировал более 288 тыс. грн зарплаты и 30,6 тыс. долл. наличных

Киев  •  УНН

 • 12227 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал более 288 тыс. гривен зарплаты за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает УНН.

В частности, Парубий отметил в своей декларации 288 тыс. 721 грн зарплаты, полученной по основному месту работы. При этом жена Парубия получила 47,6 тыс. грн зарплаты за прошлый год.

Также Парубий указал, что имеет 340 тыс. грн и 30,6 тыс. долларов наличности.

Кроме того, спикер парламента задекларировал, что снимает гостиничный номер в Киеве. Также он задекларировал три квартиры во Львове, жилой дом и земельный участок в Львовской области, а также два автомобиля - Suzuki и Peugeot.

Напомним, в 2017 году Парубий задекларировал 28,5 тыс. долл. наличности и компенсацию на аренду номера в гостинице.

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