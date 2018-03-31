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Парубій задекларував понад 288 тис. грн зарплати і 30,6 тис. дол. готівки

Парубій задекларував понад 288 тис. грн зарплати і 30,6 тис. дол. готівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Верховної ради України Андрій Парубій задекларував понад 288 тис. гривень зарплати за 2017 рік. Про це свідчять дані з його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНН.

Так, Парубій вказав у своїй декларації 288 тис. 721 грн зарплати, отриманої за основним місцем роботи. Натомість, дружина А.Парубія отримала 47,6 тис. грн зарплати за минулий рік.

Також Парубій вказав, що має 340 тис. грн та 30,6 тис. доларів готівки.

Крім того, спікер парламенту задекларував, що знімає готельний номер у Києві. Також він задекларував три квартири у Львові, житловий будинок та земельну ділянку у Львівській області, а також два автомобілі Suzuki і Peugeot.

Нагадаємо, у 2017 році А.Парубій задекларував 28,5 тис. дол. готівки і компенсацію на оренду номера  у готелі.

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