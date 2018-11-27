Парубий - Столтенбергу: НАТО должно увеличить присутствие в акватории Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Призываю страны-члены НАТО увеличить в акватории Черного моря присутствие своих кораблей и воздушного контроля. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи в штаб-квартире НАТО с Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
В пресс-службе отметили, что Генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность действиями Российской Федерации в Черном и Азовском морях. Также Столтенберг отметил, что НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма.
Председатель Верховной Рады Украины проинформировал Йенса Столтенберга о нападении, совершенном российскими военными кораблями на украинские корабли в Керченском проливе.
"Если в предыдущие годы Россия скрывала преступные действия своих военных во время аннексии Крыма и на Донбассе, постоянно маскируя своих военных, то под так называемую "крымскую самооборону", то под "местных шахтеров", то нападение на украинские корабли в Керченском проливе Россия осуществила открыто, не прячась, под российскими флагами", - отметил Андрей Парубий.
"Путин испытывает на силу и весь свободный мир и ждет, даст ли цивилизованный мир реакцию на его преступления", - подытожил Председатель Парламента.
Председатель Верховной Рады сообщил, что реакцией украинской власти на агрессию России стало введение военного положения в десяти областях Украины.
"Мною в понедельник было внесено Постановление, которое поддержал парламент, о назначении выборов Президента Украины на 31 марта 2019 года. Поэтому, опровергая российские фейки, введение военного положения не навредит проведению выборов в Украине", - отметил Андрей Парубий и отметил, что Путин понимает только язык силы.
"Нам всем нужна активная реакция свободного мира на преступления России. Поэтому я призываю страны-члены НАТО увеличить в акватории Черного моря присутствие своих кораблей и воздушного контроля", - отметил Андрей Парубий, обращаясь к Генеральному секретарю НАТО.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.