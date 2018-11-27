Парубий - Столтенбергу: НАТО должно увеличить присутствие в акватории Черного моря

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Призываю страны-члены НАТО увеличить в акватории Черного моря присутствие своих кораблей и воздушного контроля. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи в штаб-квартире НАТО с Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.