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Парубій - Столтенбергу: НАТО має збільшити присутність в акваторії Чорного моря

Парубій - Столтенбергу: НАТО має збільшити присутність в акваторії Чорного моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Закликаю країни-члени НАТО збільшити в акваторії Чорного моря присутність своїх кораблів і повітряного контролю. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі у штаб-квартирі НАТО з Генеральним секретарем Організації Північно-атлантичного договору Йєнсом Столтенбергом, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.

У прес-службі відзначили, що Генеральний секретар НАТО висловив занепокоєння діями Російської Федерації у Чорному і Азовському морях. Також Столтенберг зазначив, що НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму.

Голова Верховної Ради України поінформував Йєнса Столтенберга про напад, вчинений російськими військовими кораблями на українські кораблі у Керченській протоці.

“Якщо у попередні роки Росія приховувала злочинні дії своїх військових під час анексії Криму та на Донбасі, постійно маскуючи своїх військових, то під так звану „кримську самооборону“, то під ніби „місцевих шахтарів“, то напад на українські кораблі у Керченській протоці Росія здійснила відкрито, не ховаючись, під російськими прапорами”, — зазначив Андрій Парубій.

“Путін випробовує на силу і весь вільний світ та чекає, чи дасть цивілізований світ реакцію на його злочини”, — підсумував Голова Парламенту.

Голова Верховної Ради поінформував, що реакцією української влади на агресію Росії стало введення воєнного стану у десяти областях України.

“Мною у понеділок була внесена Постанова, яку підтримав Парламент, про призначення виборів Президента України на 31 березня 2019 року. Тож, спростовуючи російські фейки, введення воєнного стану не нашкодить проведенню виборів в Україні”, — зазначив Андрій Парубій і наголосив, що Путін розуміє тільки мову сили.

“Нам усім потрібна активна реакція вільного світу на злочини Росії. Тож я закликаю країни-члени НАТО збільшити в акваторії Чорного моря присутність своїх кораблів і повітряного контролю”, — зазначив Андрій Парубій, звертаючись до Генерального секретаря НАТО.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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