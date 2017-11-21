Парубий надеется, что Рада на следующей пленарной неделе примет Бюджет-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что на следующей пленарной неделе депутатам удастся принять в целом Государственный бюджет на 2018 год. Об этом Парубий заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, передает УНН.
"Мы говорили с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы перейти к принятию Бюджета Украины во втором чтении, в целом уже на следующей пленарной неделе. Считаю, что это будет правильным, если мы не будем оттягивать принятие бюджета на последней пленарной неделе, а уже на следующей неделе сможем пройти все необходимые процедуры и перейти к принятию решения", - сказал Парубий.
Напомним, Гройсман поручил правительству доработать бюджет-2018 до 10 декабря.