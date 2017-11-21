Парубий надеется, что Рада на следующей пленарной неделе примет Бюджет-2018

"Мы говорили с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы перейти к принятию Бюджета Украины во втором чтении, в целом уже на следующей пленарной неделе. Считаю, что это будет правильным, если мы не будем оттягивать принятие бюджета на последней пленарной неделе, а уже на следующей неделе сможем пройти все необходимые процедуры и перейти к принятию решения", - сказал Парубий.

Напомним, Гройсман поручил правительству доработать бюджет-2018 до 10 декабря.