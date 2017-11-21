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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23329 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Парубий надеется, что Рада на следующей пленарной неделе примет Бюджет-2018

Парубий надеется, что Рада на следующей пленарной неделе примет Бюджет-2018

Киев  •  УНН

 • 12664 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что на следующей пленарной неделе депутатам удастся принять в целом Государственный бюджет на 2018 год. Об этом Парубий заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, передает УНН.

"Мы говорили с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы перейти к принятию Бюджета Украины во втором чтении, в целом уже на следующей пленарной неделе. Считаю, что это будет правильным, если мы не будем оттягивать принятие бюджета на последней пленарной неделе, а уже на следующей неделе сможем пройти все необходимые процедуры и перейти к принятию решения", - сказал Парубий.

Напомним, Гройсман поручил правительству доработать бюджет-2018 до 10 декабря.

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