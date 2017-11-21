Парубій сподівається, що Рада на наступному пленарному тижні ухвалить Бюджет-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що на наступному пленарному тижні депутатам вдасться ухвалити в цілому Державний бюджет на 2018 рік. Про це Парубій заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві, передає УНН.
"Ми говорили з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, щоб перейти до прийняття Бюджету України в другому читанні, в цілому вже на наступному пленарному тижні. Вважаю, що це буде правильним, коли ми не будемо відтягувати прийняття Бюджету на останній пленарний тиждень, а вже на наступному тижні зможемо пройти всі необхідні процедури і перейти до прийняття рішення", - сказав Парубій.
Нагадаємо, Гройсман доручив уряду доопрацювати Бюджет-2018 до 10 грудня.