Парубий рассказал, когда в ВР будут голосовать за снятие неприкосновенности

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Сегодня профильный комитет не дал свое заключение по законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Мы прошли первый этап (относительно отмены депутатской неприкосновенности - ред.). Я заинтересован в том, чтобы этот вопрос был (рассмотрен - ред.) как можно быстрее. На сегодняшний день мы еще не имеем решения комитета, но даже если решение будет в эту среду, нам необходимо хорошо проанализировать с председателями фракций - ставить его в летние недели, или поставить в первую неделю сентября", - сообщил Парубий.

Спикер добавил, что перед конечным голосованием, когда нужно 300 голосов нардепов, нужное голосование, которое должно дать 226 голосов.

"Я считаю, что и первый и второй этап (226 и 300 голосов - ред.) мы должны пройти до президентских выборов. Моя идея заключается в том, что в преддверии выборов парламентских и президентских будет легче собирать голоса", - резюмировал Парубий.

Как сообщал УНН, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко предлагает на текущей сессии предварительно одобрить изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

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